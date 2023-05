Tribune non omologate: pattinodromo al palo 

Ad Assemini molti ricordano ancora le competizioni importanti ospitate in passato dall’impianto sportivo adibito al pattinaggio a rotelle che, nato alla fine degli anni ’80, dopo anni di abbandono e di degrado attende ancora di essere usufruibile dall’intera comunità. Qui lo stesso Foddis, da adolescente, ha vissuto la propria crescita sportiva. Attualmente a utilizzare la pista di pattinaggio è la Flash, che dal 2016 svolge l’attività ludica sui pattini con avviamento all’agonismo. La struttura non è ancora stata data in concessione: viene concessa in utilizzo a ore dall’amministrazione comunale alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta.

«L’impianto – spiega Omar Foddis, vicepresidente dell’associazione sportiva dilettantistica Flash (da lui fondata undici anni fa) e allenatore – è funzionale, spazioso e idoneo a ospitare entrambe le discipline della scuola ma va periodicamente controllato tenendo a bada soprattutto il fondo piastrelle. La pista, nonostante sia datata, è ottima ma non è pronta per ospitare le gare sia a livello provinciale sia a livello regionale».

Con 180 atleti iscritti, ad Assemini il pattinaggio è una realtà. Che però viaggia frenata: il pattinodromo di Piri Piri, che ha riaperto i battenti nel 2016 dopo i lavori di ristrutturazione, non è ancora in condizioni di ospitare gare che la città e la sua comunità di praticanti meriterebbero. La pista è omologata, gli spalti non ancora: vietati l’accesso al pubblico e le competizioni sportive.

Un passato glorioso

Realtà in crescita

Da qualche anno, un incremento dei bambini che si sono appassionati al pattinaggio ha fatto crescere l’associazione sportiva che oggi conta ben 180 atleti, tra cui tanti iscritti anche dai paesi vicini che si recano nella pista per svolgere regolarmente le lezioni, scegliendo tra pattinaggio di velocità e artistico. Negli anni l’associazione è arrivata a essere tra le migliori squadre di pattinaggio da corsa della Sardegna, conquistando anno dopo anno il titolo di campioni regionali.

«Ad Assemini siamo entrati nella settima stagione», racconta Foddis: «Abbiamo vissuto lo stop sotto la pandemia, poi l’interruzione di un anno da settembre 2021 per i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Ma avendo due sedi, una qui e una a Villasor siamo sopravvissuti offrendo continuità agli atleti».

La ristrutturazione

«Per i lavori di ristrutturazione e il completamento delle pertinenze dell’impianto – dichiara Bruno Carcangiu, il commissario straordinario che da nove mesi amministra il Comune – sono stati investiti circa 174 mila euro con fondi di bilancio. Gli interventi hanno interessato l’adeguamento della pavimentazione della pista, le balaustre di protezione, i parapetti delle tribune, la messa a norma degli spogliatoi, i camminamenti esterni e la sistemazione delle aree verdi. I lavori – continua Carcangiu – hanno reso funzionale la struttura e ora si stanno predisponendo gli atti definitivi dei collaudi dei vigili del fuoco».

L’attesa

Un via libera che la realtà del pattinaggio ad Assemini attende con ansia: «Tra i tanti atleti, nel settore velocità, abbiamo Alessio Mannai che, a soli 16 anni, è attualmente tra le file della nazionale italiana e nella stagione passata si è laureato campione europeo nella 100 metri in corsia», prosegue Foddis. «Nei prossimi giorni – annuncia – incontrerò i candidati, sperando che gli atleti in futuro abbiano la possibilità di allenarsi anche in previsione di importanti avvenimenti agonistici nella cittadina».

