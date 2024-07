Tribunali e bonifiche bloccano da tempo due isole ecologiche  

In attesa della mega gara d’appalto da circa 300 milioni di euro che scade a settembre, il Comune deve fare i conti con un sistema che deve essere rivisto. Di certo ci sono da sciogliere i nodi più complessi della macchina di raccolta e smaltimento dei rifiuti: gli ecocentri di via Abruzzi e di via Dei Valenzani.

I lavori da 1,8 milioni di euro della struttura a due passi dal cimitero di San Michele si sarebbero dovuti concludere il primo dicembre 2023 ma si sono arenati pochi giorni dopo l’inizio degli scavi, partiti a marzo dello stesso anno. Operai e ruspe sono spariti, così come sono spariti 12 parcheggi, inglobati dal cantiere fantasma, in compenso sono comparse le immancabili erbacce corredate da rifiuti di ogni tipo. Tutto bloccato a causa delle operazioni di bonifica bellica che hanno portato alla luce un alto tasso di inquinamento da materiali ferrosi.

Stesso film per l’ecocentro di via Dei Valenzani, tra l’Asse mediano e il centro commerciale Il Globo. Il progetto per il momento è sotto la lente del Consiglio di Stato, dopo che i condomini delle palazzine confinanti con l’area che dovrebbe accogliere l’isola ecologica avevano presentato ricorso (bocciato) al Tar.

