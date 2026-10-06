Tribunale, ufficio notifiche al collasso 

A Lanusei la giustizia viaggia a singhiozzo e per un giorno a settimana. L’Unep è rimasto orfano del suo unico ufficiale giudiziario. L’Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti del Tribunale di via Marconi è al collasso. Una carenza di personale che, da emergenza, si è trasformata in paralisi quasi totale per l’attività giudiziaria dell’Ogliastra. La situazione è precipita a fine luglio, quando l’unico ufficiale giudiziario in servizio ha vinto un altro concorso e ha lasciato la sede. Dopo due giorni e un incontro urgente con il residente della Corte d’Appello, arriva una toppa: il distacco di una ufficiale da Nuoro, ma per un solo giorno alla settimana. Una misura che poteva reggere nel periodo estivo, ma che alla ripresa dell’attività ordinaria dopo le ferie si è rivelata del tutto insufficiente. Il colpo di scena non manca: l’ufficiale vincitrice di concorso che avrebbe dovuto prendere servizio a Lanusei ha rinunciato all’incarico.

Un no che ha riaperto il caos. La vertenza è approdata anche tra i banchi del Consiglio comunale di Lanusei. Ieri pomeriggio, l’Aula ha fatto il punto sul caso che sta paralizzando l’attività del Tribunale. «Il sistema giustizia - ha dichiarato Davide Burchi, sindaco di Lanusei - si basa sul lavoro di decine di persone che a volte non emergono, ma anche l’Unep è un servizio base che viene fornito senza il quale non solo le esecuzioni ma anche le notifiche, quindi lo sviluppo delle cause, si blocca. Ci siamo attivati anche in collaborazione con il Consiglio dell’ordine per cercare di sbloccare il prima possibile la situazione». Ora la presidenza della Corte d’Appello di Cagliari sta cercando una soluzione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA