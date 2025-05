Tribunale, stangata per Todde No al ricorso sulla decadenza 

La presidente Alessandra Todde ha violato le norme sulla rendicontazione dei finanziamenti e delle spese elettorali. Per questa ragione sono legittime sia la sanzione da 40mila euro, sia l’invio degli atti al Consiglio regionale per la pronuncia della decadenza. Ne sono convinti i giudici del Tribunale civile di Cagliari che hanno rigettato il suo ricorso contro il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale: lo scorso gennaio, l’organismo di controllo della Corte d’appello aveva terminato le verifiche sulle spese elettorali della candidata del Campo largo, notificandole un’ordinanza-ingiunzione che rischia di far terminare anticipatamente la legislatura. Si tratta solo del primo round, visto che la presidente Todde ha già annunciato appello, ma per i giudici le violazioni ci sono e sono pure gravi.

La decadenza

Sia chiaro, la decadenza non è dietro l’angolo. La decisione non spetta né al Collegio elettorale di garanzia elettorale né ai giudici, bensì al solo Consiglio regionale che, accertate in sede amministrativa e giurisdizionale le violazioni, non potrà però esimersi dal farlo. E per il momento – pur con una sentenza di primo grado – anche i giudici civili sembrano ritenere violate le norme sul deposito della rendicontazione sui finanziamenti e sulle spese elettorali. Lo scrivono in 65 pagine il presidente-estensore Gaetano Savona, affiancato dai colleghi Bruno Malagoli e Francesco De Giorgi, facendo ampio ricorso sia alle norme di legge che ai principi di diritto, stabiliti da numerose pronunce della Cassazione.

Nessun dubbio

Il Tribunale fuga subito il dubbio che in campo ci sia una delle violazioni punite con la decadenza (la mancata presentazione del rendiconto). «Il fatto addebitato alla ricorrente è nitido ed è costituito dal non aver presentato la dichiarazione di spesa e il relativo rendiconto», si legge a pagina 56 e 57, «La circostanza che, nel provvedimento impugnato, la violazione sia stata qualificata in termini di difformità, anziché di vera e propria inesistenza del rendiconto, non muta i termini sostanziali della contestazione». E alla fine, i giudici civili arrivano alle stesse conclusioni della maggioranza dei componenti del Collegio regionale di garanzia elettorale, guidato dall’ex presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, ovvero che «anche a voler limitare la valutazione alla difformità del rendiconto rispetto al modello legale, non potrebbe non rilevarsi che un tale confronto risulta impossibile, posto che la candidata non ha mai depositato il proprio rendiconto». Insomma, il materiale depositato e riconducibile al Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle costituito per le elezioni regionali, non può essere ritenuto un vero e proprio rendiconto. Una tesi contestata dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, ma che non ha convinto il Tribunale.

Conflitto d’interessi

I legali della governatrice avevano contestato che la presidente del Collegio, Gemma Cucca, fosse sorella di Giuseppe Luigi Cucca, segretario regionale di Azione, «impegnato politicamente in contrapposizione con la ricorrente», e che l’altro componente, il commercialista Tullio Conti, fosse il padre di Filippo, candidato in consiglio con Forza Italia e non eletto. «Nessuno dei due componenti del Collegio di Garanzia rientra nelle ipotesi di incompatibilità, ma anche facendo ricorso al generale concetto di conflitto di interessi evocato dalla ricorrente, non emerge come, nel caso di specie, lo stesso si configurerebbe».

La sanzione pecuniaria

«Venendo alla quantificazione della sanzione pecuniaria, si rileva che le violazioni contestate alla ricorrente con il provvedimento impugnato, sono risultate tutte sussistenti», si legge in coda alla sentenza. «Le stesse non sono mere irregolarità o vizi formali, ma sono violazioni sostanziali e gravi (oltre che plurime), in quanto disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, il soggetto finanziatore e l’impiego delle somme». Sussiste, per i giudici, anche la violazione legata a 16 versamenti paypal che – a dire della Todde – sarebbero stati erogati a favore del Comitato 5 Stelle in un conto dedicato. «La circostanza non trova riscontro nella documentazione in atti», chiarisce la sentenza, facendo riferimento a un elemento che, al momento, sarebbe già al vaglio di un’indagine penale aperta dal Procuratore capo, Rodolfo Sabelli, dopo la trasmissione degli atti da parte del Collegio di garanzia che aveva ipotizzato alcuni falsi: «Emerge quindi che sono stati effettuati finanziamenti non veicolati nel suddetto conto corrente e non è possibile sapere dove siano essi confluiti e come siano stati utilizzati».

