Tribunale, si insedia il presidente: Antonello Spanu subentra a Zaniboni 

Presa di possesso del ruolo di presidente del Tribunale per Antonello Spanu. Il giudice si è rivolto ieri a giudici, pm, avvocati, e al personale, dichiarandosi “onorato” per l’incarico ottenuto dal Csm. Sassarese, 64 anni, lavora dal 1996 nel Palazzo di Giustizia turritano e, come da lui ricordato, ha avuto modo di interfacciarsi con personalità di prestigio in ambito giudiziario. «Da tutti ho appreso qualcosa- ha dichiarato- La capacità di ascolto, l’equilibrio, la prudenza nel giudizio, la dedizione, il sacrificio, la disponibilità al lavoro comune. Mi sento debitore del patrimonio maturato in questi anni». Spanu, che subentra al giudice Massimo Zaniboni, presidente per nove anni, si è soffermato sui risultati incoraggianti raggiunti sia in sede civile che penale, in particolare con lo smaltimento dell’arretrato, rimarcando che l’obiettivo è quello della qualità. «Per garantire- queste le sue parole- che i provvedimenti assunti siano ponderati e frutto di un adeguato studio degli atti e di soluzioni giuridiche corrette». (e.fl.)

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