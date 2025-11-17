VaiOnline
Lanusei.
18 novembre 2025 alle 00:28

Tribunale, l’aula tre sarà intitolata a Paola Murru 

L’Aula 3 del Tribunale di Lanusei verrà intitolata a Paola Murru. Così la presidenza del palazzo di giustizia di via Marconi vuole commemorare la giudice di Tortolì, presidente dello stesso Tribunale dal 2012 al 2020. L’occasione per intitolare l’Aula alla Murru, scomparsa il 9 giugno scorso all’età di 66 anni, potrebbe essere la cerimonia del 18 dicembre prossimo quando il Tribunale accoglierà quattro nuovi giudici, tre dei quali sardi (Paola Massidda, Carlo Augusto Durante e Davide Quartu), e saluterà Nicole Serra e Giada Rutili, destinate ad altre sedi.

«Paola Murru – ha scritto in una nota il presidente del Tribunale, Nicola Caschili - ha dedicato la sua vita al servizio dell’amministrazione della giustizia, di cui gran parte speso nella sua terra, che ha onorato esercitando con passione e impegno il ruolo di magistrato. È stata la prima ogliastrina e la prima donna a presiedere questo Tribunale, in un periodo di incertezza e di aperti contrasti».

Caschili ha inoltre invitato il Consiglio degli avvocati a esprimere il nome di uno o più legali. Il primo passo per intitolare loro un’altra aula. (ro. se.)

