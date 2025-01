Tribunale, la paralisi si allarga 

Dopo la settimana di astensione proclamata dagli avvocati, oggi nel Tribunale di Nuoro incrociano le braccia anche gli stenotipisti. A rischio le udienze come quella sul maxi processo dell’alluvione per il ciclone Cleopatra che nel 2013 portò morte e devastazione in Sardegna, giunto alle battute finali. Una giornata di astensione che coincide anche con la riunione del Consiglio dell’ordine degli avvocati che oggi ufficializzerà la mancanza di risposte sull’attivazione della convenzione tra ministero della Giustizia e Regione per l’assunzione di personale e la fissazione di una data dell’assembla che dovrebbe programmare una nuova forma di protesta per i prossimi giorni.

A proclamare l’astensione di oggi Filcams, Fisascat e Uiltrasporti Nazionali, che rappresentano i lavoratori del servizio di documentazione degli atti processuali. Un’astensione a livello nazionale che riguarderà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. La protesta è stata indetta in seguito a una serie di richieste inevase dei sindacati, che chiedevano al Ministero garanzie sul mantenimento dell’occupazione e dei salari e l’avvio di una contrattazione per l’assorbimento dei lavoratori.

Il Tribunale di Nuoro sta attraversando un periodo di grave difficoltà dovuto a una mobilitazione degli avvocati e alla carenza di personale in uffici chiave, come l’Unep, che arriva a registrare un deficit di organico fino al 60 per cento.

A questa situazione complessa si aggiungono le problematiche legate al servizio di documentazione degli atti processuali, che coinvolge i lavoratori dell’appalto del ministero della Giustizia, impegnati a garantire la gestione dei procedimenti giudiziari quotidiani. Da oltre vent’anni assicurano il funzionamento del sistema giuridico del Paese, si trovano ora in una condizione di precarietà occupazionale, a causa dell’assenza di risposte concrete nonostante gli impegni presi e mai formalizzati dal Ministero, dove non è stato avviato alcun confronto sulle modalità di assorbimento dei precari. Una situazione simile agli impegni presi con gli avvocati del Foro di Nuoro per colmare le difficoltà nell’ufficio Unep, e per ora rimasti sulla carta.

La protesta degli stenotipisti infatti si inserisce nel contesto di una situazione di difficoltà generale che coinvolge anche gli avvocati, a causa della carenza di personale dell’Unep e Procura, e mira a sollecitare il Ministero a prendere provvedimenti urgenti.

Venerdì era attesa il parere chiesto al ministero della Funzione pubblica da quello della Giustizia per l’attivazione della convenzione firmata da quest’ultimo con la Regione per attingere dalle graduatorie di Laore. Parere che non è arrivato. Oggi il presidente degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, informerà il Consiglio che convocherà l’assemblea per decidere collegialmente le annunciate nuove azioni di protesta da portare avanti.



