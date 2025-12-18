Tribunale, insediati i 4 nuovi giudici 

Al palazzo di Giustizia di Lanusei arrivano quattro nuovi giudici nel giorno in cui due aule del Tribunale vengono dedicate a personaggi che in quegli ambienti hanno fatto storia: la presidente Paola Murru e il decano dei penalisti, Ubaldo De Murtas. Adesso gli organici dei magistrati in servizio sono quasi al completo. In Tribunale c’è da coprire un’ultima casella, operazione possibile nel prossimo giugno, quando prenderà servizio un giudice in arrivo dalla Toscana.

Ieri si sono insediati Paola Massidda, proveniente da Oristano, Carlo Augusto Durante e Davide Quartu, da Cagliari, e Andrea Rambelli, da Bologna. Il nuovo giudice di pace, Marco Caddeo, era già arrivato nelle scorse settimane. Lasciano invece gli uffici giudiziari ogliastrini Nicoletta Serra che era a Lanusei da dieci anni e ieri non è riuscita a trattenere lacrime di commozione per l’addio, e Giada Rutili. Andranno rispettivamente a Nuoro e a Oristano.

Di grande impatto emotivo, dopo il giuramento dei nuovi giudici, le cerimonie di intitolazione delle aule a Paola Murru e Ubaldo De Murtas. Ne hanno ricordato la grande personalità, davanti a colleghi e familiari viusibilmente emozionati, l’attuale presidente del Tribunale Nicola Caschili e il presidente del Consiglio dell’ordine forense Vito Cofano.

In Tribunale c’erano personalità civili e militari. Il procuratore capo Paola Del Monte e la vice, Giovanna Morra, giudici e pm onorari, comandanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Corpo forestale. Oltreché magistrati che in passato avevano prestato servizio a Lanusei.

