VaiOnline
Lanusei.
19 dicembre 2025 alle 00:34

Tribunale, insediati i 4 nuovi giudici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al palazzo di Giustizia di Lanusei arrivano quattro nuovi giudici nel giorno in cui due aule del Tribunale vengono dedicate a personaggi che in quegli ambienti hanno fatto storia: la presidente Paola Murru e il decano dei penalisti, Ubaldo De Murtas. Adesso gli organici dei magistrati in servizio sono quasi al completo. In Tribunale c’è da coprire un’ultima casella, operazione possibile nel prossimo giugno, quando prenderà servizio un giudice in arrivo dalla Toscana.

Ieri si sono insediati Paola Massidda, proveniente da Oristano, Carlo Augusto Durante e Davide Quartu, da Cagliari, e Andrea Rambelli, da Bologna. Il nuovo giudice di pace, Marco Caddeo, era già arrivato nelle scorse settimane. Lasciano invece gli uffici giudiziari ogliastrini Nicoletta Serra che era a Lanusei da dieci anni e ieri non è riuscita a trattenere lacrime di commozione per l’addio, e Giada Rutili. Andranno rispettivamente a Nuoro e a Oristano.

Di grande impatto emotivo, dopo il giuramento dei nuovi giudici, le cerimonie di intitolazione delle aule a Paola Murru e Ubaldo De Murtas. Ne hanno ricordato la grande personalità, davanti a colleghi e familiari viusibilmente emozionati, l’attuale presidente del Tribunale Nicola Caschili e il presidente del Consiglio dell’ordine forense Vito Cofano.

In Tribunale c’erano personalità civili e militari. Il procuratore capo Paola Del Monte e la vice, Giovanna Morra, giudici e pm onorari, comandanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Corpo forestale. Oltreché magistrati che in passato avevano prestato servizio a Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 