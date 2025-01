Tribunale, i giudici preparano i saluti  

La pianta organica dei giudici in servizio al Tribunale di Lanusei è scoperta per il 30 per cento. La forbice si allargherà ulteriormente da aprile quando saluterà Giulia Aresu. Trasferimento a Cagliari ufficializzato di recente dal Csm che ha accolto la richiesta della Aresu, al quarto anno di permanenza al palazzo di giustizia di via Marconi. Ufficiose le ipotesi di trasferimento di altri due magistrati togati: Nicole Serra e Giada Rutili. Andranno a Nuoro e Oristano. Ma per entrambi i giudici l’eventuale addio all’Ogliastra non avverrebbe prima del 2026, anno in cui entreranno in ruolo i magistrati vincitori di concorso. Con l’addio della Aresu, a Lanusei restano quattro i giudici togati: oltre la Serra e la Rutili sono in servizio Nicola Caschili, presidente del Tribunale, e Paola Murru, che il Tribunale l’ha guidato in precedenza. Tre gli onorari: Iride Mura, Francesca Perra e Giuseppina Secchi.

La situazione

In Tribunale i ruoli apicali sono completi. Il 2024 è stato un anno di nomine. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha investito della carica di presidente Nicola Caschili, dopo che negli anni precedenti si sono succeduti Giorgio Cannas, Mariano Arca e Paola Murru (gli ultimi due in veste di facenti funzioni). A settembre si è insediata la procuratrice capo Paola Dal Monte, proveniente dalla Procura di Parma. I ranghi degli uffici investigativi sono al completo con le due sostitute Giovanna Morra e Valentina Vitolo, oltre ai due vice procuratori onorari Daniele Loi e Loredana Laconi.

Gli interventi

Vito Cofano commenta con pacatezza lo spettro di un organico striminzito tra i giudici, i quali, norma alla mano, possono chiedere il trasferimento dopo quattro anni di permanenza. «Sono situazioni fisiologiche che si verificano nei tribunali come il nostro», afferma il legale. Sul mondo giudiziario ogliastrino interviene anche Michele Muggianu, leader confederale di Cisl Ogliastra: «I nostri uffici giudiziari, presidi fondamentali per il territorio, hanno necessità di avere garantiti i livelli di organico minimi che ne consentano il regolare funzionamento. Non può esserci una giustizia al servizio dei cittadini e della comunità ogliastrina se si svuotano le strutture del personale necessario». Il segretario della Cisl confida nel ministero della Giustizia per garantire un futuro solido al palazzo di giustizia di Lanusei: «Per questa ragione lavoreremo assiduamente, sensibilizzando tutti gli attori istituzionali affinché si adoperino per dare le necessarie risposte. Siamo fiduciosi che il ministero della Giustizia provvederà a rimpolpare le piante organiche».

