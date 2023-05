Tribunale ecclesiastico, annullati nove matrimoni su dieci 

Oltre nove cause su dieci affidate nel 2022 al tribunale ecclesiastico regionale, che si occupa prevalentemente dell’annullamento dei matrimoni celebrati in chiesa, si concludono con una sentenza affermativa. Il dato è stato reso noto ieri, in occasione del Dies Iudicialis 2023, dal vicario giudiziale don Mauro Bucciero.

La principale ragione dell’annullamento delle nozze è, nell’84% dei casi, l’incapacità ad esprimere un valido consenso.

L’attività giudiziaria ha visto la riduzione delle cause concluse - solo 67, delle quali 64 sono arrivate a sentenza - mentre 3 sono state archiviate. Il decremento è principalmente dovuto al numero ridotto delle cause pendenti ad inizio anno 2022, e delle poche nuove cause introdotte nel 2021. In realtà con la ripresa della normalità della vita sociale, dopo l’attenuazione della pandemia, c’è stato un significativo aumento del numero nuove cause, 81, di cui una sola è stata ammessa con il rito più breve. Alla fine del 2021 erano pendenti 76 cause, quest’anno ne sono rimaste pendenti solo 90 cause.

In media una causa viene definita in 16 mesi. Una sola causa risulta pendente da più di 2 anni, ma è altamente conflittuale e comunque andrà a sentenza a fine giugno di quest’anno. «Abbiamo avuto un solo caso di rito più breve presentato nel mese di dicembre 2022 definito con sentenza del 16 febbraio 2023, nel giro di due soli mesi», evidenzia don Bucciero. «Quanto all’altissima percentuale di accoglimento delle cause», aggiunge, «si spiega con il fatto che gli avvocati del nostro foro difficilmente introducono cause senza fondamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA