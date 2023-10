Tribunale e Procura aspettano una guida Il caso va alla Camera 

Il deputato Francesco Mura al capezzale del Tribunale di Lanusei in carenza d’organico. L’esponente di Fratelli d’Italia, accompagnato dal coordinatore territoriale Nicola Salis, ha incontrato nella sede del giudice di pace di Tortolì Vito Cofano e Luigi Cardia, presidente e vice dell’Ordine degli avvocati di Lanusei.

A conferma delle attenzioni sulle criticità emerse, Mura ha preannunciato che, entro ottobre, il presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio (FdI), sarà in missione a Lanusei, proprio per toccare con mano l’emergenza. Il Tribunale è sguarnito nei ruoli apicali. Mancano il presidente e il capo della Procura. Mancano da cinque mesi e da un anno. L’ultimo presidente è stato Giorgio Cannas che, a metà maggio, è stato trasferito alla Corte d’Appello di Cagliari. Ieri il Csm ha ripubblicato il bando per affidare l’incarico: gli aspiranti possono candidarsi entro il 16 novembre. Il ruolo di procuratore è vacante da un anno esatto, ovvero da quando Biagio Mazzeo ha preso possesso della Procura di Asti. In attesa delle nomine, i due ruoli sono in reggenza: alla presidenza Mariano Arca, che a dicembre saluterà il Tribunale, e in Procura Giovanna Morra. Vacillano anche gli uffici territoriali del giudice di pace perché la titolare, Antonietta Collu, si congederà presto dall’Ogliastra. «Ringrazio Francesco Mura per aver ascoltato le nostre istanze, affrontando in modo approfondito le articolate tematiche del nostro circondario giudiziario», ha detto il presidente del Foro, Cofano.