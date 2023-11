Tribunale, avvocati in trincea 

L’aula ha la vista mare ed è sempre stato lo spazio assegnato agli avvocati nel palazzo di Giustizia di Olbia. Questa mattina la stanza diventa, con tanto di taglio di nastro, l’Ufficio di prossimità del Tribunale di Tempio in città.

“Scippata” agli avvocati olbiesi, l’aula sarà utilizzata per una serie di servizi riservati agli anziani e alle persone più fragili (pratiche per l’Amministrazione di sostegno, istanze al giudice tutelare, nomina di un curatore speciale e consulenze varie) in modo che non siano necessari viaggi a Tempio.

Il progetto è benemerito (capofila il Comune di Olbia che collabora con Loiri e Golfo Aranci) ma per una città che vuole a tutti i costi il suo tribunale, l’operazione assomiglia ad uno sfottò.

«No allo scippo»

Gli avvocati di Olbia hanno preso subito le distanze, brucia lo scippo della loro aula riservata. Il presidente dell’Ordine, Carlo Selis, non commenta.

Ma il Consiglio dell’Ordine ha già parlato, bocciando con tanto di delibera il cambio di destinazione del locale.

«La sala serve ai legali, siamo contrari a questo progetto», questo il succo della risposta data al Tribunale. Lo scorno è doppio però, non si tratta infatti solo dello scippo.

Infatti Olbia inaugura insieme al porto dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu) i primi due Uffici di prossimità della Sardegna (in tutto saranno 21). Ma gli addetti ai lavori a Olbia non vogliono l’ufficietto per la modulistica come quello del porticciolo, chiedono che il Tribunale in blocco venga trasferito da Tempio.

E sarebbe in corso una nuova interlocuzione con il governo Meloni sul punto. L’inaugurazione del presidio olbiese insieme a quello dell’Isola Rossa ha dato argomenti per gli sfottò campanilistici, a Tempio non sono mancate ironie sul taglio del nastro.

«Senza senso»

L’avvocato Ciriaco Pileri, coordinatore del Comitato per l’istituzione del Tribunale di Olbia, da subito ha bocciato l’operazione: «L’elemento che balza agli occhi è lo stacco tra le necessità dell’utenza e le scelte operative. Qui ci vuole un Tribunale. Si continua ad assumere decisioni senza logica. Olbia non ha un presidio di giustizia, la sezione distaccata è stata soppressa e parliamo di piccoli uffici. Mi sembra che le ragioni dell’utenza non siano al centro delle scelte».

