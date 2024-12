Tribunale, avvocati in sciopero 

Una nuova settimana di astensione da tutte le udienze civili e penali degli avvocati del Foro di Nuoro. È il preciso mandato che un’infuocata e nutrita assemblea forense ieri ha dato al consiglio dell’ordine presieduto da Lorenzo Soro. Astensione che probabilmente sarà già a gennaio. Gli avvocati nuoresi protestano per la mancanza dei rinforzi annunciati in particolare negli uffici Unep del Tribunale barbaricino, «dove c’è un difficoltà anche ad interloquire tra la dirigenza e l’avvocatura» e le conseguenze difficoltà di recapitare in tempi ragionevoli le notifiche, con conseguenti rinvii di atti e procedimenti giudiziari.

Difficoltà dovuti alle profonde carenze di organico nei tribunali di Nuoro più volte denunciate soprattutto negli uffici Unep. Una vertenza che da mesi è approdata anche in un tavolo aperto dalla Prefettura di Nuoro, con la Regione che aveva dato un parere positivo insieme a Laore al Ministero di Grazia e Giustizia per poter assumere dalle proprie graduatorie 21 istruttori amministrativi dell’area C1. Ma dopo l’accordo ancora non è successo nulla. «In queste condizioni l’avvocatura non può attivarsi a fare la sua attività perché non funziona l’ufficio Unep» spiega Soro. Da qui la decisione dell’astensione.

