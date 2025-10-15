VaiOnline
Lanusei.
16 ottobre 2025 alle 00:10

Tribunale, avvocati imparano a usare il defibrillatore 

Venticinque avvocati hanno imparato a utilizzare il defibrillatore. Seguiti da Francesco Doneddu, presidente dell’associazione “Gli amici del cuore”, i legali del Foro di Lanusei hanno partecipato al corso di formazione per l’uso del dispositivo che gli stessi professionisti avevano donato, qualche tempo fa, al Tribunale di via Marconi. «A nome dell’Ordine degli avvocati di Lanusei - ha detto il presidente, Vito Cofano - desidero rivolgere un ringraziamento all'associazione “Gli amici del cuore” per la preziosa disponibilità dimostrata nello svolgimento dei corsi dedicati all’uso del defibrillatore». Il gruppo di toghe ha preso parte alle lezioni formative che si sono tenute nella sede dell’associazione di volontari. Gli avvocati hanno acquisito le nozioni principali per l’utilizzo del dispositivo, sempre più diffuso nei locali pubblici anche grazie alle donazioni analoghe a quella avviata dai professionisti, così da rendere il Tribunale cardioprotetto. «Grazie al contributo dell'associazione e in particolare del presidente Doneddu - ha aggiunto l’avvocato Cofano - l’Ordine ha potuto offrire agli avvocati un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza, che può davvero fare la differenza nella tutela della vita umana». (ro. se.)

