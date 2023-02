Tribunale: addio a Satta, una vita controcorrente 

Si è spento ieri a Sassari il penalista Franco Luigi Satta, uno dei nomi più noti e prestigiosi dell’avvocatura sarda. Originario di Nulvi, nato nel 1935, la sua vita e il suo percorso professionale furono segnati da una clamorosa vicenda avvenuta nel 1978, quando Satta (allora il più giovane d’Italia a conseguire la qualifica di consigliere d’appello) abbandonò la magistratura in disaccordo con i suoi superiori. Franco Luigi Satta prese atto, come giudice del Tribunale di Sassari, delle gravissime incongruenze che riguardavano la condanna a trent’anni di carcere di un uomo, ritenuto responsabile di un sequestro di persona concluso nel sangue. Ma Franco Luigi Satta operò, con una serie di atti formali, per fare emergere gli elementi a favore della persona condannata. Per questa ragione venne sottoposto a censure e richiami, sino alla decisione, dopo 18 anni trascorsi indossando la toga di giudice, di lasciare la magistratura. Queste le parole di Satta a commento della vicenda: «L’idea di indossare la toga dell’avvocato è maturata per mettersi al servizio di una giustizia più “pura”, nell’ambito di un’assoluta libertà dai vincoli della subordinazione gerarchica, delle pressioni, delle compiacenze e dell’opportunismo». Dopo la decisione di uscire dai ranghi della magistratura, Satta è stato protagonista di processi di rilevanza nazionale: Anonima gallurese, sequestro De André Ghezzi, strage di Chilivani e caso Manuella. Ieri, l’Unione delle Camere penali italiane ha ricordato: «Nel caso Manuella, Satta entrò a far parte del collegio difensivo degli avvocati sbattuti per anni in carcere con accuse abominevoli, tra cui il nostro indimenticabile Aldo Marongiu, contribuendo a far chiudere con esito assolutorio una delle più oscure e vergognose pagine della storia giudiziaria italiana». Dice il presidente della Camera penale di Sassari, Danilo Mattana: «Per noi è stato un punto di riferimento, un uomo generoso che ci ha sempre aiutati e guidati». I funerali saranno celebrati questa mattina a Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA