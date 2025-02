Tribunale a rischio di spostamento 

La conferma arriva dal Dog del ministero della Giustizia (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria): è pronto lo schema di un disegno di legge che contiene la revisione della geografia giudiziaria con una vera rivoluzione per la Gallura, l’istituzione del Tribunale di Olbia (con spostamento, quindi, della sede centrale da Tempio). La notizia era trapelata nei giorni scorsi, ma ora ci sono importanti riscontri. Lo schema del disegno di legge, come ha spiegato nel corso di diversi incontri pubblici il sottosegretario Andrea Ostellari, prevede la riapertura di alcune delle sedi soppresse nel 2012 con la revisione della geografia giudiziaria e nuovi uffici. Negli uffici del Dog si lavora sulla base dell’ultima relazione degli ispettori ministeriali (2023) che hanno messo tutto nero su bianco: «Le criticità degli uffici galluresi possono essere agevolmente superati con lo spostamento della circoscrizione da Tempio e Olbia». Un concetto chiaro sul provvedimento che riguarda la Gallura arriva dal sindaco di Tempio, Gianni Addis, che ha già dichiarato: «Non intendiamo tollerare che, approfittando della nuova revisione della geografia giudiziaria, taluno metta in discussione la permanenza del Tribunale e della Procura nella sua sede naturale di Tempio». In realtà, non si tratta di taluno, ma del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

