Tribunale a Olbia: la linea degli avvocati 

Gli avvocati eleggono il nuovo Consiglio dell’Ordine e il risultato dice che il mandato sarà all’insegna della vertenza per l’istituzione del Tribunale di Olbia. I numeri e il voto non lasciano dubbi, infatti tutti i candidati eletti sono stati sostenuti dal Comitato Civico per l’istituzione del Tribunale di Olbia. La conferma è in una nota dell’organismo che prima della consultazione aveva chiesto agli iscritti all’Ordine degli Avvocati un segnale chiaro, che infatti è arrivato. La lista che sosteneva Carlo Selis (47 anni), presidente uscente e riconfermato, ha stravinto le elezioni e gli eletti (Carlo Selis, Loredana Modde, Irene Sangaino, Salvatore Seu, Stefania Sechi, Stefano Deiana) sono il gruppo di candidati espressamente sostenuto dal Comitato guidato da Ciriaco Pileri. La posizione dell’organismo civico è chiara. In sostanza, secondo il Comitato, nell’ultimo mandato la posizione maggioritaria dell’Ordine degli Avvocati di Tempio ha avuto un riconoscimento parziale, in una nota il Comitato parla di “atteggiamento ostile della minoranza che ha emesso e divulgato documenti dal contenuto contrario a quelli emessi dal Consiglio, in spregio al principio maggioritaria che da sempre governa ogni organismo democraticamente eletto”. Il Comitato, dunque, incassa l’elezione dei candidati indicati agli iscritti e ora si prepara a una nuova fase della vertenza Giustizia. Secondo il presidente Ciriaco Pileri, deve proseguire l’interlocuzione con le istituzioni per la “distribuzione degli uffici giudiziari in Gallura”. E bisognerà attendere la reazione della minoranza nel Consiglio dell’Ordine, ossia degli avvocati eletti dalla componente che faceva riferimento alle altre liste.

