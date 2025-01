Tribunale a Olbia e sezione a Tempio nel piano di Nordio 

A Tempio il “tribunalino”, ossia la nuova sezione distaccata, e a Olbia la sede centrale degli uffici giudiziari della Gallura. Sarebbe questo il piano del Guardasigilli Nordio per il nuovo assetto del presidio di giustizia del nord est. Una rivoluzione che, stando a quanto trapela da via Arenula, punta al doppio risultato, portare il Tribunale a Olbia e dare all’Alta Gallura un servizio idoneo ed efficiente. La conferma che l’operazione è nei dossier del ministero della Giustizia arriva dagli stessi tecnici che si stanno occupando della revisione della geografia giudiziaria. Si può parlare in realtà di una sorta di controriforma delle circoscrizioni giudiziarie. Il ministro Carlo Nordio ha bocciato, è noto, le scelte adottate dal governo Monti nel 2012. Una delle decisioni più controverse della ministra di allora, Paola Severino, era stata proprio la soppressione della Sezione Distaccata di Olbia. E adesso questo provvedimento è in discussione, ovviamente insieme ad altri. Le valutazioni del ministero della Giustizia sembrano calzare a pennello per la situazione gallurese, almeno stando alle posizioni del Comitato per il Tribunale di Olbia. Si parla di “riapertura di quei tribunali soppressi nell'ambito della disastrosa riforma Severino”. Rispetto ad altre fasi storiche, la novità è quella di una valutazione non sul singolo caso, che non porta ad alcuna modifica dell'attuale assetto territoriale, ma sull’intera geografia giudiziaria con la predisposizione di una legge ad hoc. A quanto pare la controriforma potrebbe essere varata dopo quella della separazione delle carriere. Dice Ciriaco Pileri, presidente del Comitato Pro Olbia: «Le valutazioni e le scelte del ministero sembrano le più logiche, non c’è molto da aggiungere e anche Tempio non perde il presidio».

