Tribu restaurato in primavera 

I lavori di ristrutturazione al Tribu di Nuoro procedono e termineranno ad aprile. Il museo, chiuso da febbraio 2018 per lavori diventati necessari soprattutto per i gravi problemi causati da termiti e tarli nel soffitto, riaprirà con tutta probabilità nel 2024. Una volta consegnati i lavori da parte della Provincia, a decidere la destinazione del museo dedicato a Francesco Ciusa sarà il Comune di Nuoro. «Stiamo procedendo con un intervento da 200mila euro, siamo a buon punto - afferma l'amministratore della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu -. Di questi fondi ne abbiamo già contabilizzato una parte. Ci siamo fermati soltanto venti giorni perché il Comune lo ha richiesto per svolgere delle indagini diagnostiche il cui risultato dirà se (ed eventualmente quali) ci saranno ulteriori lavori da fare». Le risorse stanziate sono il minimo indispensabile per una possibile e quasi immediata riapertura. Tidu precisa: «Stiamo intervenendo anche con trattamenti specifici per le termiti. Manca davvero poco, consegneremo non oltre aprile. Servirebbero ulteriori risorse, ma ci si rende conto del fabbisogno di soldi solo mettendoci mano gradualmente. Sarà il Comune poi a dirci di cosa hanno bisogno. Non essendo un immobile di nostra proprietà, una volta consegnato, sarà sempre il Comune a decidere se renderlo fruibile e che destinazione d'uso dargli (il che imporrebbe un ulteriore finanziamento in base alle necessità)».

L’auspicio di Ciusa

I lavori, affidati a un’impresa di Galtellì, sono cominciati lo scorso anno dopo una lunga attesa che va avanti dal 2018, come dichiara Pietro Ciusa, nipote di Francesco, il primo scultore del Novecento sardo a cui è dedicato il museo: «Spero si riesca ad aprire almeno per quest'estate. Tutti si stanno dando da fare, ma la situazione di stallo è andata avanti per troppo tempo. La riapertura rappresenterebbe una grande gioia per tutti dopo sei lunghi anni di attesa in cui si era un po' persa la speranza».

Tesori chiusi

In città sono ancora tanti gli immobili, soprattutto pubblici, ancora chiusi e fatiscenti. Si possono citare il Mulino Gallisay, o il vicino centro per l'impiego di via Ballero. Quest'ultimo è tuttora in stato di abbandono dopo la volontà espressa dal Comune di Nuoro di ridargli vita nel più breve tempo possibile. Dopo due incendi negli scorsi anni e vari atti vandalici (negli ultimi sono state distrutte le finestre), il locale attende la sua rinascita. Al momento nessuna novità per il trasferimento dell'Archivio di Stato cittadino, che sarebbe dovuto passare da un immobile di proprietà privata destinato alla soppressione all'ex ufficio di collocamento. Nei mesi scorsi infatti era partita l'iniziativa da parte del Comune di Nuoro, che ne è proprietario, di cedere lo spazio gratuitamente per «esigenze istituzionali dell'Archivio di Stato» e per «la realizzazione di un centro sportivo e addestrativo», a vantaggio della popolazione e dei militari. Allora lo stabile si era potuto ritenere adeguato nonostante la necessità di alcuni interventi; ad oggi soltanto un'incessante attesa.

