Nuoro.
11 agosto 2025 alle 00:24

Tribu, il museo dimenticato 

Appello di Pietro Ciusa, nipote dello scultore, per la riapertura 

Sulla carta è il tempio dell’arte sarda. Nelle sue sale si trovano, dal 2018 inscatolati, capolavori che tutti conoscono e meriterebbero ben altro trattamento. Dopo più di sette anni appare ancora lontana la riapertura del museo Tribu di piazza Santa Maria della Neve, a Nuoro. “La madre dell’ucciso”, “Il fromboliere”, “Il nomade”: sono alcune delle opere di Francesco Ciusa ostaggio dei tarli che divorano la copertura in legno della struttura, e della burocrazia. «Non ho alcuna novità in merito», confessa stupito Pietro Ciusa, presidente della Fondazione Francesco Ciusa. «La precedente amministrazione comunale aveva dato rassicurazioni ma a oggi il museo resta chiuso. Confidiamo nel nuovo sindaco Fenu».

Paradosso

Sculture avvolte nel cellophane, impolverate. La struttura museale resta sbarrata, non evoca note liete. «Per noi è senza dubbio una priorità, perché è il nostro museo. Posso dire che stiamo lavorando alla sua riapertura ma questo è un periodo particolare», dice Natascia Demurtas, assessora comunale alla Cultura. Sinossi: ci siamo appena insediati, potevamo fare poco per sbloccare una situazione “incancrenita”. «Aspettiamo che dirigente comunale e responsabile unico di progetto rientrino dalle ferie per comprendere meglio la situazione». Al momento, l’ex assessore comunale alla Cultura, oggi consigliere regionale di maggioranza, Sebastian Cocco, chiarisce: «Nella variazione di bilancio dell’anno scorso ho presentato un emendamento da 70 mila euro per la progettazione dell’intervento, una sorta di “diagnostica”. Purtroppo siamo all’anno zero. La sensazione è che in Comune non ci sia ancora un progetto. Dunque, ora si tratta di comprendere se almeno questi 70 mila euro siano stati utilizzati per fare questa “diagnosi” sul legno, il monitoraggio delle travi infestate».

Interventi mirati

L’impressione è che per porre la parola fine all’incredibile paradosso culturale serva ancora una buona dose di pazienza. «Sicuramente c’è questo finanziamento della Regione, per verificare un’eventuale compromissione delle travi in legno», prosegue Sebastian Cocco. «So per certo che la convenzione è stata firmata durante il periodo del commissario straordinario Giovanni Pirisi. Quindi, in Comune i 70 mila euro sono arrivati, occorre capire se ci hanno lavorato». Pietro Ciusa, nipote del celebre artista, lancia un appello: «Spero che la nuova amministrazione comunale riapra il museo. Nuoro merita questa struttura dedicata al più grande scultore sardo, ma non solo. Stiamo parlando di un enorme patrimonio di tutti. Questa situazione paradossale deve terminare quanto prima».

