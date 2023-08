Tribu, Comune e Provincia divisi 

La Provincia sistema il museo Tribu, chiuso dal 2018 per via dei tarli presenti nelle travi della copertura dell’edificio e affida i lavori per l’adeguamento e la riqualificazione del tetto. Nel frattempo, il Comune studia ancora come intervenire sul tetto dello stesso museo. Punti di vista che evidentemente non coincidono, almeno a leggere le carte. A far sorgere quello che appare un paradosso kafkiano sono gli albi pretori dei due enti. Anche se l’assessore alla Cultura, Salvatore Picconi, guarda già alla riapertura e svela: «Abbiamo fatto un sopralluogo con la direttrice Chiara Gatti, l’idea è una gestione condivisa con il Man».

Presunto contrasto

I dubbi sorgono almeno temporalmente visto che la prima determina, quella della Provincia, il 4 agosto affida alla ditta Pira Luciano di Galtellì l’appalto da 160 mila euro per la sistemazione (si spera definitiva) del Tribu. L’altra, del Comune, da 29 mila euro alla Secured Solutions di Cagliari, arriva il 9 agosto ma parla ancora di «diagnostica» e «verifica analitica della struttura» e della resistenza delle travi attaccate dai tarli. Anche l’assessore comunale Picconi non chiarisce, e non lo aiuta la giornata: «Non conoscevo la determina della Provincia. Per capire devo parlare con gli uffici ma oggi sono chiusi. Posso dire che un mese fa ho fatto un sopralluogo al Tribu con il tecnico, e mi ha spiegato che serviva una diagnostica. Una volta che sappiamo com’è il tetto ci sono due vie. Se è positiva ci muoviamo sui lavori con la Provincia». Lavori che sono già stati affidati dalla Provincia. «Io - ammette Picconi - avevo capito altro: prima serviva la diagnostica, perché è inutile ragionare sui lavori se non sai che lavori fare».

Scelte future

Di certo, dopo cinque anni, qualcosa si muove e il museo Ciusa, l’ex Tribu, presto dovrebbe ripartire con una collaborazione per la gestione tra Comune e Man. «Il sopralluogo - svela Picconi - è stato fatto anche con la direttrice del Man, Chiara Gatti, è rimasta molto affascinata per un’alternativa o un futuro gestionale condiviso, ma questa è solo la mia opinione».

Gli stanziamenti

I soldi ci sono, l’appalto da 160 mila euro è finanziato dalla Provincia con il Piano di rilancio del Nuorese. Il commissario Costantino Tidu spiega: «Si tratta della messa in sicurezza del tetto intaccato dai tarli». A cui si aggiungono i 29 mila euro del Comune per «le indagini strutturali e diagnostiche su elementi lignei del sottotetto, prove resistografiche e penetrometriche, di carico, e per il certificato di Idoneità statica».

