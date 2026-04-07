Tribu, a giugno i lavori sulla struttura in legno 

Il deterioramento delle travi in legno regredisce grazie al trattamento degli ultimi anni. Per la riapertura del Tribu sono necessari lavori da 250 mila euro che il Comune conta di avviare a giugno.

Dopo il recente via libera al bilancio e l’approvazione a dicembre del progetto di fattibilità tecnico economica, per il museo di piazza Santa Maria della Neve, vetrina delle sculture di Francesco Ciusa, si intravede finalmente la luce dopo otto anni. Ma serve ancora pazienza, perché il riavvio non sarà prima del 2027.

Il progetto di fattibilità prevede una spesa di 615 mila euro. «Per il primo lotto dell’opera - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda - che consente la fruibilità del museo abbiamo a disposizione 250 mila euro di fondi regionali. Questo primo stralcio prevede l’intervento principale per eliminare la causa della chiusura, ovvero il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura in legno che regge la copertura».

Il via libera al progetto esecutivo di questo lotto è affidato a una determina dirigenziale, poi affidamento dei lavori e firma del contratto. L’avvio del cantiere è previsto non prima di giugno. «Secondo il cronoprogramma dureranno 180 giorni, salvo imprevisti», sottolinea Corda. «Ci auguriamo di vedere la fine dei lavori tra fine 2026 e inizio 2027, poi sarà necessario il collaudo che richiederà non meno di un mese. Questo primo stralcio permetterà la riapertura del Tribu», dice l’assessora.

Il secondo stralcio dell’intervento prevede lavori nelle aree esterne e nei cortili che perciò non sono fondamentali per l’attività museale. Per portarlo a termine servono poco meno di 400 mila euro che, ancora, il Comune non dispone perché vanno recuperati. Sono pronti quelli necessari per il primo lotto. «In questi anni di chiusura per ragioni di sicurezza gli interventi di disinfestazione hanno fatto regredire la presenza dei tarli che hanno attaccato il legno delle travi», spiega Corda rassicurando che adesso, finalmente, il percorso per la riapertura sta per essere avviato concretamente.

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