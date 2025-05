Triathlon, pienone negli hotel 

Un fine settimana da incorniciare. Il lago di Gusana ha catalizzato le attenzioni, dispensato positività grazie a un evento sportivo dal respiro nazionale che ha svelato le potenzialità di un territorio unico. Tra Fonni e Gavoi le strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito con il “Triathlon Gennargentu”, manifestazione organizzata dalla Three Experience e promossa dall’assessorato regionale del Turismo, che ha portato nel cuore dell’Isola oltre cento atleti e una nutrita comitiva. «Si sta concretizzando sempre di più la nostra idea di promozione turistica», dice il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai. «Il lago diventa l’attrattore principale e permette di far conoscere le zone interne tutto l’anno, anche attraverso lo sport. La sinergia tra Comuni si conferma fondamentale».

Lago e sport

Il lago di Gusana come luogo ideale per ospitare eventi sportivi di rilievo. La casa degli sport acquatici. Campionati italiani di triathlon ma non solo. Nel fine settimana Gavoi e Fonni hanno accolto pure 25 talenti azzurri. Giovani impegnati nel Camp Sviluppo Triathlon Cross, appuntamento voluto dalla federazione italiana della suggestiva specialità basata su tre prove: corsa, nuoto e bici. «La crescita fisica e tecnica deve andare di pari passo con quella mentale, è un aspetto su cui puntiamo molto - dice Simone Biava, direttore sportivo della Fitri, federazione italiana triathlon -. Ringraziamo tutti gli organizzatori per questa grande opportunità che ci ha permesso di venire in Sardegna e valorizzare un territorio splendido. Ragazzi che puntano alla maglia azzurra devono essere preparati dal punto di vista sportivo ma anche culturale, è fondamentale che conoscano le tradizioni del Paese».

Storia e cultura

Lo sport fa da collante e permette di svelare ai visitatori il centro Sardegna. «Anche quest’anno abbiamo organizzato la gara valida per il campionato italiano “Cross country” e “Junior” - spiega Massimiliano Deidda, presidente della Three Experience -. Abbiamo realizzato pure un “camp” propedeutico. Gli atleti hanno apprezzato i luoghi e i percorsi, hanno gradito molto anche la visita al museo della cultura pastorale a Fonni. Lai conclude: «La nostra proposta turistica prende forma. Tra sport e letteratura. Da una parte il lago, dall’altra il centro storico con “L’Isola delle storie”».

