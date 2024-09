Triathlon, Achenza sfida la Senna 

Parigi. Piove e a Parigi tornano i problemi con la Senna: le prove di para-triathlon in programma ieri mattina sono state rinviate a oggi per un “peggioramento della qualità dell'acqua della Senna” dovuta alle condizioni meteorologiche. L’ozierese Giovanni Achenza, bronzo nel triathlon a Tokyo 2020, dovrà quindi aspettare per sperare in una medaglia.

Nel mentre la squadra italiana di “Sitting volley” incassa la prima sconfitta del torneo perdendo per 3 a 0 contro la Cina. Tra le azzurre anche l’olbiese Sara Desini. L’Italia occupa la seconda posizione della pool A, davanti a Stati Uniti e Francia. Decisiva per l’Italia, a questo punto, sarà la sfida di domani alle 14 per la qualificazione alle semifinali, contro le campionesse paralimpiche degli Stati Uniti.

Ottime notizie arrivano invece dal nuoto: la giornata è stata illuminata dall'impresa di Stefano Raimondi, medaglia d'oro nei 100 metri stile libero S10. Altra soddisfazione, sempre nella piscina della Défense Arena, è arrivata da Alessia Scortechini, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero S10.

Durante la mattinata di ieri si è registrato però l'annullamento del bronzo di Giacomo Perini nella Pr1 del canottaggio. L’italiano ha dimenticato sull'imbarcazione il cellulare nella borsa personale. La norma prevede che l'atleta non possa portare attrezzature elettroniche. La Federazione sta predisponendo il ricorso.

