Triangolare di calcio per dire no alla droga 

Un triangolare di calcio per mandare un messaggio: vivere liberi dalla droga. A darsi battaglia ieri nei nuovi campi dell’oratorio Don Orione la rappresentativa dei ragazzi della trasmissione sportiva La Gradinata Sport, la rappresentativa dei giornalisti e quella della comunità di recupero L’Aquilone. Presente anche don Carlo Follesa, faro in Sardegna per il recupero e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Alla fine è stato deciso che non fosse premiato un vincitore ufficiale ma che i vincitori fossero tutti.

