Trexenta, poche corse per i pendolari 

Tempi duri per i pendolari. Mancanza di informazioni, ritardi, poche corse disponibili e difficoltà nel reperire i biglietti. Questi sono alcuni dei disagi che limitano i viaggiatori della Trexenta quotidianamente. Muoversi in bus o in treno, infatti, è sempre più difficoltoso, soprattutto per chi si trova ad abitare nei centri meno collegati della zona. Una situazione ancora più grave quando si riavvicina la riapertura delle scuole.

Sugli autobus

Il servizio, anche se è stato migliorato negli ultimi anni, si ritrova comunque a non essere sufficiente per le esigenze dei pendolari. Se gli autobus diretti dalla Trexenta a Cagliari sono infatti pochi, il disagio maggiore lo patiscono le persone che si devono spostare all’interno della Trexenta stessa.

Tutti i piccoli centri abitati dell’area, infatti, condividono la stessa problematica: una sola corsa, o se va bene due, la mattina, per poter raggiungere a malapena Senorbì, il paese più frequentato dagli studenti, da chi deve usufruire dei servizi del Poliambulatorio o raggiungere i supermercati locali.

Per il viaggio di ritorno, invece, l’attesa è di almeno quattro ore: se per esempio un cittadino di Gesico, dovesse recarsi a Senorbì al mattino, per tornare a casa dovrebbe aspettare fino all’una o la corsa successiva alle 15.24. Molte persone, dunque, si trovano costrette a rinunciare ai mezzi pubblici e devono ricorrere, quando possibile, all’automobile.

Un altro problema segnalato è la poca chiarezza degli orari e la totale assenza di tabelloni che li segnalino nelle pensiline delle fermate. A questo si unisce la difficoltà nell’acquisto dei biglietti.

«Sono rimasta delusa dal fatto che alle fermate non ci sia una macchinetta da cui poter acquistare i biglietti. Quando le rivendite sono chiuse è un problema – dichiara Alessandra, tornata da Milano in Trexenta per trascorrere le vacanze con i parenti – Qualche autista, se di buon umore, ti vende il biglietto sul mezzo ma è raro, il più delle volte ti fanno scendere per acquistarlo al punto vendita più vicino».

Pochi sconti

Inoltre, un tema che ha fatto infuriare gli studenti universitari, pendolari e fuorisede, è il fatto che lo sconto sugli abbonamenti Arst a loro dedicato non sarà più usufruibile da coloro che abbiano superato i 27 anni. Non è una scelta dell’Azienda, ma dell’Assessorato regionale ai trasporti che, a causa dell’aumento delle richieste di bonus pervenute lo scorso anno, e al fine di garantire la stessa percentuale di sconto degli anni precedenti, taglia le gambe a tutti quegli studenti che per vari motivi sono iscritti all’Università o che, dopo anni, decidono di riprendere o iniziare gli studi.

