“Trexenta experience” sbanca in Toscana 

Sono stati numerosi i visitatori che hanno partecipato alle nove tappe di “Trexenta experience”, una per ciascun Comune dell'Unione della Trexenta, e hanno potuto ammirare nuraghi, domus de janas, necropoli puniche e romane in un territorio dal grande potenziale turistico. «Il progetto prevede altre due annualità, con la promozione anche attraverso importanti vetrine come Firenze e Tourisma che regalano grande visibilità nazionale e internazionale». A dirlo è Paola Casula, sindaca di Guasila e presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

La Sardegna ha incassato l’elogio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante l'inaugurazione di Tourisma 2023, nel cortile del Palazzo dei Congressi. Giani ha sottolineato il grande sforzo portato avanti dalla Trexenta in questi anni per la promozione del territorio e dell'Isola. «La Trexenta è un territorio ricco di bellezze archeologiche straordinarie che, insieme con la Toscana, possono trainare la ripresa del turismo a livello nazionale», ha detto il presidente. Oltre al progetto di Trexenta Experience oggi sarà presentata la pubblicazione “Nel Grembo della Terra, un viaggio in Trexenta” racconto scritto da Paola Carta e illustrato con le fotografie di Nicola Castangia e Lorenzo Naitza. (sev. sir.)

