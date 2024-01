Treviso, quante trappole 

«Abbiamo tre trasferte su quattro per capire se possiamo stare nella parte sinistra del tabellone», dice il coach Piero Bucchi. La prima è anche quella fondamentale per mettersi al sicuro da rischi di retrocessione: domani alle 19.30 sul campo del Treviso. Sassari ha 6 punti di vantaggio sui veneti, che in caso di vittoria diventano 8 col 2-0 negli scontri diretti. Un divario incolmabile (salvo disastri) nelle restanti tredici gare. «In questo mese prima della sosta ci giochiamo una buona fetta delle nostre ambizioni. Occorre fare un passo avanti in trasferta, per essere sicuri e aggressivi come quando giochiamo in casa».

Gara densa di trappole quella di Treviso, che rispetto all'andata (80-76 per Sassari) ha inserito il play tascabile Justin Robinson, 11 punti e 4,5 assist ad incontro, e l'ala Olisevicus, che realizza 18 punti col 40% da tre e sfiora i 6 rimbalzi di media. Ai due nuovi acquisti vanno aggiunti il centro Paulicap, un ottimo rimbalzista anche se con pochi punti nelle mani, e l'ala Terry Allen, che viaggia a 12,5 punti con buone percentuali al tiro. Coach Bucchi spiega: «Dobbiamo essere bravi ad affrontare una squadra che ci metterà tanta energia e sarà sorretta da un pubblico molto caldo».

Bendzius torna?

Rispetto alle notizie ufficiose di un rientro dell'ala lituana Bendzius già a marzo, il tecnico Bucchi si mostra meno fiducioso: «Ci vogliono ancora due mesi per il rientro e poi parliamo di un giocatore che è stato fermo sette mesi dopo l'operazione al tendine d'Achille. Sarà importante dalla stagione prossima, ma non credo possa rientrare prima».

