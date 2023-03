Trevisan eliminata Carboni ci riprova 

Jannick Sinner è sceso in campo ieri notte contro il francese Adrian Mannarino (che ha eliminato Lorenzo Musetti) per cercare di tenere la bandierina tricolore sul tabellone maschile del Masters 1000 Indian Wells, in California.

Il vincitore affronterà uno tra lo svizzero Stan Wawrinka e il danese Holger Rune, la cui partita è terminata a tarda notte. Intanto proprio Musetti, oggetto di insulti e minacce sui social dopo la sconfitta, ieri si è sfogato e ha deciso di limitare i commenti.

Nei sedicesimi del tabellone femminile l’azzurra Martina Trevisan, 26 del mondo, ha perso 4-6, 6-3, 4-6 contro la ceca Karolina Muchova, 76 Wta.

Itf di Monastir

Lorenzo Carboni ci ha preso gusto. Dopo le semifinali raggiunte nel torneo d'esordio, il 17enne algherese ha superato di nuovo il tabellone di qualificazione dell'Itf di Monastir (montepremi 15mila dollari). Carboni si è ripresentato sul cemento tunisino e, dopo averla spuntata domenica, 6-2, 2-6, 10-7 sul compagno di allenamenti Lorenzo Ferri (1979 della classifica mondiale) nonostante i crampi, ieri ha affrontato un doppio turno, mettendo in fila prima il Sandro Cottino 7-6, 6-3 e poi, nel turno decisivo, il russo Aleksei Khomich con un doppio 6-1. Ora attende di conoscere l’avversario del primo turno.