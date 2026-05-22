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23 maggio 2026 alle 00:09

Tresoldi, dall’Isola allo scudetto belga 

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Campione in Belgio grazie al 2-2 ottenuto contro il KV Mechelen e al contemporaneo pareggio dell’Union SG sul campo del Genk (0-0). Il Club Brugge due giorni fa ha vinto il titolo e il trionfo porta la firma del cagliaritano Nicolò Tresoldi, giovane stella emergente del calcio europeo che ha trascinato la squadra grazie ai suoi 16 centri in Jupiler Pro League (playoff compresi). Anche nell’ultima sfida è stato decisivo firmando il gol del momentaneo 2-1.

Predestinato

Classe 2004, nato a Cagliari ma cresciuto a Gubbio, si trasferisce nel 2017 in Germania con la famiglia dove si fa subito notare nelle giovanili dell’Hannover. Nel 2022 l’esordio in Bundesliga 2. Con “Die Roten” in tre anni colleziona 80 presenze e 14 gol catturando l’attenzione del Brugge che lo acquista nell’estate del 2025 per 6 milioni. Il suo impatto nella squadra belga è subito decisivo. Nei preliminari di ritorno di Champions League apre le marcature nel 6-0 contro i Rangers contribuendo alla qualificazione, ma è nella fase ai gironi che si prende la scena: segna al Monaco nel match della prima giornata vinto 4-1, buca il Barcellona di Yamal (3-3) e mette la firma nell’andata dei playoff, giocati a febbraio, contro l’Atletico Madrid (3-3).

Futuro nell’Italia?

L’attaccante viene chiamato nel 2023 a far parte della Federazione calcistica tedesca. Con la Germania U21 indossa la maglia numero 9 e quest’anno ha toccato quota 24 presenze e 12 gol (di cui 6 segnati nelle gare di qualificazione ai prossimi campionati Europei). Rendimento che però non è bastato a convincere il ct Julian Nagelsmann a inserirlo nella lista dei convocati della Nazionale maggiore per il Mondiale. Quindi Tresoldi, per regolamento, potrebbe ancora vestire la maglia azzurra. Ma tutto dipenderà da chi siederà sulla panchina della Nazionale italiana.

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