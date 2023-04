Trequartisti ai box, Ranieri a un bivio 

Dopo Mancosu, Falco. Il Cagliari resta senza trequartisti e Ranieri si ritrova a un bivio. Adattare un centrocampista tra le linee (presumibilmente uno tra Rog e Kourfalidis) o cambiare modulo (e riproporre magari Luvumbo sulla fascia sinistra): questo il dilemma tecnico-tattico che da due giorni accompagna i rossoblù in vista della gara di domenica con la Ternana. Cantiere sempre aperto ad Asseminello, insomma. Il ko di Parma ha rimesso in discussione certezze che sembravano ormai assodate ed evidenziato una volta di più il problema del gol (se non segna Lapadula, nessuno sembra più in grado di farlo ultimamente). Anche per questo - forse - qualche accorgimento, l’allenatore di Testaccio lo aveva in canna a prescindere dal forfait dell’ex Stella Rossa, tradito dal ginocchio dopo una botta presa al Tardini.

Tra le linee

L’importanza di Mancosu è ogni giorno più evidente. Ago della bilancia nel 4-3-1-2, più di altri riesce a dare soluzioni agli attaccanti ed equilibrio al resto della squadra. Lo stesso Falco non ha convinto del tutto, per quanto non si sia risparmiato sia quando si è dovuto sobbarcare da solo il peso del tridente sia quando ha condiviso il territorio e i compiti con Prelec. Il problema comunque non si pone, almeno per questa gara. E gli unici due giocatori della rosa che potrebbero conformarsi alle spalle della coppia d’attacco (Lapadula-Pavoletti, presumibilmente) sono Kourfalidis e Rog. Entrambi lo hanno già fatto in passato e, soprattutto, hanno dimostrato di poter sopperire all’emergenza (magari con un approccio meno estroso ma concreto). L’incognita è semmai atletica: il greco non ha giocato nemmeno un minuto nelle ultime due gare, il croato non mette piede in campo addirittura dal primo marzo.

Freccia angolana

L’altra strada prescinde dal 4-3-1-2 o dal più recente alberello di Natale e stuzzica non poco Ranieri considerati anche il periodo di magra sotto porta e l’eventuale presenza di Pavoletti (che entri dall’inizio o a gara in corso). Le soluzioni per il bomber livornese e per Lapadula potrebbero arrivare dalle fasce. A destra il tecnico rossoblù avrebbe l’imbarazzo della scelta tra Nandez e Di Pardo, a sinistra potrebbe giocarsi il jolly con Luvumbo. Che poi è la posizione nella quale l’attaccante angolano stava pian piano trovando una sua identità riuscendo anche a essere più incisivo, prima dell’infortunio nella gara con l’Ascoli. Fiato sospeso.