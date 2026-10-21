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22 ottobre 2026 alle 00:22

Trepy si allena con i compagni Pisacane valuta se convocarlo 

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Per il Cagliari nuova tappa di avvicinamento al match contro il Bologna, ieri al Crai Sport Center di Assemini. In gruppo anche Trepy che potrebbe anche puntare a una convocazione per il match di sabato pomeriggio alla Unipol Domus (a meno che, lo staff tecnico rossoblù insieme a quello medico non decidano di fargli fare prima un passaggio con l’Under 20).

Gli unici indisponibili restano a questo punto Felici e Idrissi. Quest’ultimo è comunque sulla via del recupero e potrebbe approfittare della sosta di novembre per tornare a disposizione. Oggi allenamento al mattino ad Asseminello.

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