Trepy si allena con i compagni Pisacane valuta se convocarlo 

Per il Cagliari nuova tappa di avvicinamento al match contro il Bologna, ieri al Crai Sport Center di Assemini. In gruppo anche Trepy che potrebbe anche puntare a una convocazione per il match di sabato pomeriggio alla Unipol Domus (a meno che, lo staff tecnico rossoblù insieme a quello medico non decidano di fargli fare prima un passaggio con l’Under 20).

Gli unici indisponibili restano a questo punto Felici e Idrissi. Quest’ultimo è comunque sulla via del recupero e potrebbe approfittare della sosta di novembre per tornare a disposizione. Oggi allenamento al mattino ad Asseminello.

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