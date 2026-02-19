VaiOnline
Dal campo.
20 febbraio 2026 alle 00:17

Trepy rinnova col Cagliari sino al 2030 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il gol alla Cremonese all’88’ proprio all’esordio in Serie A, il rinnovo del contratto con il Cagliari sino al 2030. È il momento di Yael Trepy, il 19enne attaccante parigino di Villeneuve-Saint-Georges approdato in Sardegna nell’estate 2022 dopo aver mosso i primi passi nel Villeneuve Académie Football e nell’US Créteil-Lusitanos. È stato uno dei protagonisti nella Primavera di Fabio Pisacane, ora si sta pian piano mettendo in mostra con la prima squadra.

Dal campo

Ieri Folorunsho si è allenato con il gruppo dall’inizio alla fine ed è pronto, dunque, per il gran rientro, proprio contro la Lazio, la sua squadra del cuore. A questo punto, il centrocampista romano si mette a disposizione dello staff tecnico. Troverà spazio inizialmente in panchina, poi si vedrà. Sempre out, invece, Borrelli, Gaetano e Deiola, oltre a Belotti e Felici. Oggi al Crai Sport Center di Assemini è in programma la rifinitura.

L’iniziativa

Alla Domus sono stati accolti gli atleti della Parrocchia San Pietro Apostolo, i calciatori del torneo nazionale giovanile che coinvolge le città della Serie A Enilive, promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. A dialogare con gli atleti sui valori dello sport e dell’amicizia c’era anche il centrocampista rossoblù Deiola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras