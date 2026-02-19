Trepy rinnova col Cagliari sino al 2030 

Dopo il gol alla Cremonese all’88’ proprio all’esordio in Serie A, il rinnovo del contratto con il Cagliari sino al 2030. È il momento di Yael Trepy, il 19enne attaccante parigino di Villeneuve-Saint-Georges approdato in Sardegna nell’estate 2022 dopo aver mosso i primi passi nel Villeneuve Académie Football e nell’US Créteil-Lusitanos. È stato uno dei protagonisti nella Primavera di Fabio Pisacane, ora si sta pian piano mettendo in mostra con la prima squadra.

Dal campo

Ieri Folorunsho si è allenato con il gruppo dall’inizio alla fine ed è pronto, dunque, per il gran rientro, proprio contro la Lazio, la sua squadra del cuore. A questo punto, il centrocampista romano si mette a disposizione dello staff tecnico. Troverà spazio inizialmente in panchina, poi si vedrà. Sempre out, invece, Borrelli, Gaetano e Deiola, oltre a Belotti e Felici. Oggi al Crai Sport Center di Assemini è in programma la rifinitura.

L’iniziativa

Alla Domus sono stati accolti gli atleti della Parrocchia San Pietro Apostolo, i calciatori del torneo nazionale giovanile che coinvolge le città della Serie A Enilive, promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. A dialogare con gli atleti sui valori dello sport e dell’amicizia c’era anche il centrocampista rossoblù Deiola.

