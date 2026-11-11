Trepy, nessuna lesione ma solo affaticamento: c’è fiducia per il Como 

La speranza che si fosse fermato in tempo, prima di un problema muscolare ben più grave, c’era dalle prime indicazioni dopo l’infortunio. Ora per Yael Trepy la fiducia aumenta, visto che i controlli svolti dall’attaccante francese hanno escluso una lesione e riscontrato “soltanto” un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Dovrà essere monitorato in questi giorni, ma non è da escludere che possa sfruttare la sosta per smaltire a pieno il fastidio ed essere così a disposizione sabato 21 alle ore 15, alla ripresa del campionato contro il Como.

Ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, Trepy ha lavorato in personalizzato. Come lui altri sei dei nove infortunati del Cagliari: Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert e Harry Winks. Gli ultimi due sembrerebbero essere quelli più avanti nel percorso di recupero, ma saranno decisive le risposte dal campo nelle prossime sedute, a partire da quella di stamattina. Ancora fuori Mattia Felici e Riyad Idrissi.

Al Crai Sport Center mancavano anche i sei nazionali, ossia Joseph Liteta (Zambia), Paul Mendy (Senegal), Juan Rodríguez (Uruguay), Alessandro Romano (Italia), Alen Sherri (Albania) e Yukinari Sugawara (Giappone). Domani scenderanno in campo i primi tre: oltre agli Azzurri contro la Francia primo impegno anche per Mendy contro il Sudan (qualificazioni alla Coppa d’Africa) e Sherri contro la Finlandia (Nations League).

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