Trepy, Mendy, avanti il prossimo 

“Chi sarà il prossimo?” è la domanda più naturale ogni volta che un giovane della Primavera gioca da protagonista anche in Serie A. L’8 gennaio è stato il turno di Trepy, adesso gli occhi sono puntati sul suo partner nell’Under 20, Mendy, che dopo poco più di un anno a Cagliari ha “ribaltato il proprio destino”. Nella sua doppietta all’esordio dal primo minuto sembra esserci la dimostrazione di quanto i risultati nelle squadre giovanili contino relativamente. Nella stagione più complicata per la Primavera del Cagliari, sono comunque diversi i ragazzi che hanno dato una mano alla prima squadra e chissà se tra qualche mese ne arriveranno di altri.

Certamente la curiosità dei tifosi è diretta verso Othniel Raterink, il laterale olandese. Il 2006 arrivato da Winterswijk nelle ultime settimane ha fatto vedere sul campo anche diverse sgroppate mica male. Segnando 2 gol nelle ultime due: più utile il primo, nella vittoria contro il Cesena, rimontato il secondo nella trasferta con il Milan. La Under 20 del Cagliari ha trovato un contropiedista in più nella fase più importante per salvare la categoria e permettere a un gruppo di esordienti di confrontarsi anche il prossimo anno con la meglio gioventù del calcio italiano. Non per i risultati, ma per capire chi sarà il prossimo a farcela.

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