Trentuno presepi rionali esposti per le vie del paese 

A Collinas torna l’ormai abituale appuntamento legato alla tradizione con i suoi presepi storici. Quest’anno, sono infatti trentuno i presepi rionali che la comunità forrese ha allestito nelle varie vie, nelle piazze, nelle chiese e nei balconi nel centro abitato. Un percorso diffuso che è il frutto del lavoro collettivo di cittadini, associazioni e rioni.

«Grazie a questa collaborazione, negli anni, i presepi di Collinas hanno acquisito una rilevanza che va oltre l’ambito locale, arrivando a essere raccontati anche su riviste nazionali come quando, poche settimane fa, i presepi erano sulle pagine della rivista Oggi», racconta il sindaco Francesco Sanna.

I presepi saranno visitabili fino al 6 gennaio. Accanto al percorso rionale è presente anche l’imperdibile presepe storico, allestito nella chiesa parrocchiale. Quest’ultimo sarà visitabile dal 25 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.

Per favorire la visita dei presepi, è stata ideata una mappa digitale indicizzata che contiene le localizzazioni delle 31 opere, consultabile tramite il link dedicato presente sui canali social del comune e della Pro Loco del paese.

