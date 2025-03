Trentuno alunni delle elementari a L’Unione Sarda 

Alunni alla scoperta del Gruppo L’Unione Sarda. Trentuno bambini che frequentano due classi quinte della scuola primaria di Terralba, accompagnati da alcuni docenti e genitori, hanno visitato ieri mattina la redazione del quotidiano e anche gli studi di Radiolina e Videolina. Per loro un tour tra computer, regie e studi televisivi per conoscere il mondo dell’informazione in Sardegna.