Trentotto personaggi da non dimenticare 

Un messaggio di fede, arte e cultura nel cuore del centro storico ad Iglesias dove, con fantasia e immaginazione, per due giorni è stato possibile incontrare i personaggi più noti della storia della città.

Le storie

Sono ben trentotto personaggi storici protagonisti, grazie a fedelissime rievocazioni, di un progetto culturale denominato “Is Animeddas” curato e promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Iglesias, dal Consorzio turistico per l’Iglesiente e dal quartiere medioevale Castello. Un affascinante viaggio nella storia della città, dal Medioevo ai primi del Novecento: i personaggi interpretati erano gli uomini e le donne che con la loro vita hanno contribuito alla crescita economica e sociale di Iglesias, ma anche persone che nella loro semplicità hanno lasciato un messaggio importante. Dalla fotografa Adelaide Pellegrinia alla vedova Rodriguez, dal vicebrigadiere della Caserma Trieste Salvatore Cappai e don Pietro Allori, e poi il sindaco Angelo Corsi, lo scultore Giuseppe Sartorio e tanti altri. Tra le storie più amate, quella di Fleanna Chirigu, la pediatra, fra le prime in Italia, che diede lustro con i suoi sacrifici e il suo impegno alla città di Iglesias. E poi il personaggio “Liccu”, che partecipava alle processioni religiosericche di fede e devozione con il suono del suo tamburo.

Gli obiettivi

Ci sono tante storie da raccontare e soprattutto da valorizzare, come ha commentato il presidente del Consorzio turistico dell' Iglesiente: «Siamo molto impegnati nel tramandare questi tesori del passato alle nuove generazioni e vogliamo continuare su questa strada - ha dichiarato Attilio Casti - è giusto che i più piccoli si divertano ma seguendo e imparando le nostre tradizioni, un antico sapere che davvero merita di essere valorizzato».

Anche Francesca Nonnis del Quartiere medioevale Castello punta sulla tradizione: «Il nostro lavoro nasce per trasmettere le nostre belle tradizioni, il nostro sapere, le nostre storie. Abbiamo un ricco patrimonio culturale che non possiamo e non dobbiamo perdere. Ma dobbiamo lavorare insieme per renderlo sempre più affascinante». Un progetto che ha coinvolto anche le scuole come spiega l’assessora alla Cultura, Carlotta Scema: «Insegnare ai più piccoli a divertirsi anche imparando a conoscere le tradizioni e la storia della nostra città e nel frattempo, riscoprire quanto sia importante il nostro patrimonio culturale, credo che l' obiettivo del progetto sia stato raggiunto». Un appuntamento che in questi giorni di festa ha richiamato centinaia di curiosi e appassionati della storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA