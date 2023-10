Altoatesini e trentini oggi alle urne per rinnovare i due consigli provinciali. I governatori uscenti Arno Kompatscher (Svp) e Maurizio Fugatti (Lega) puntano a una riconferma, mettendo in conto comunque un calo dei consensi. Entrambi sono sfidati da ex compagni di partito: l’ex assessore Thomas Widmann e l’ex leghista Sergio Divina. I 429.841 altoatesini potranno scegliere fra 16 liste e 500 candidati.