Trentino, gli orsi salvati dal Tar 

I magistrati in seduta collegiale rilevano come per l'orsa, custodita nel recinto del Centro faunistico di Casteller, «sia venuto meno il pericolo grave e imminente per la salute e l'incolumità pubblica». Dal canto loro, i legali della Provincia di Trento evidenziano come gli atti dell'amministrazione vengano «ritenuti compiutamente motivati». Lo stesso Fugatti ha parlato di una «conferma della validità delle decisioni adottate per garantire l'incolumità delle persone e la gestione degli animali problematici».

I giudici amministrativi, riunitisi in seduta collegiale, hanno stabilito che, data l'irreversibilità di un eventuale provvedimento di soppressione, la trattazione del merito avrà luogo in seduta pubblica il 14 dicembre, mentre il decreto del presidente della Provincia è sospeso fino al 27 giugno. Entro questa data, il ministero dell'ambiente e le associazioni di animalisti potranno formulare concrete proposte di trasferimento in «un'altra idonea struttura», in Italia o all'estero, anche valutando possibili sinergie.

Trento . Si apre un nuovo spiraglio per Jj4, l’orsa che ha ucciso il runner trentino Andrea Papi, e per l'esemplare Mj5, che ha aggredito un escursionista in valle di Rabbi lo scorso 5 marzo. Il Tar di Trento ha accolto la domanda cautelare presentata dalle associazioni animaliste, di fatto sospendendo nuovamente le ordinanze del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, con cui si disponeva l'abbattimento dei due animali, ritenuti problematici.

L’invito dei giudici

Incolumità pubblica

Le spese da sostenere

Sul trasferimento dell'orsa Jj4 in un santuario o in un rifugio protetto, come richiesto dagli animalisti, i giudici lasciano aperta la possibilità, ma precisano che dovranno essere individuate «le risorse necessarie per il trasferimento, non potendo i relativi oneri gravare sulla Provincia».

