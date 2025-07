Trentini resta in cella, la madre attacca Meloni 

Roma. A otto mesi dall’arresto in Venezuela del cooperante Alberto Trentini, accusato di terrorismo e cospirazione, sua madre lancia un nuovo appello per la liberazione e critica Giorgia Meloni. Da 240 giorni «mio figlio è in prigione - dice Armanda Trentini con la voce rotta dalle lacrime, partecipando a un sit-in fuori dal tribunale di Roma prima di un’udienza del processo Regeni - ma tutto tace, e tace anche la nostra presidente del Consiglio». Poi legge una breve dichiarazione: «Questo silenzio, per me e la mia famiglia, è insostenibile. Il nostro governo deve attivarsi, come ha fatto quello svizzero con il compagno di prigionia di mio figlio, che è stato liberato da poco ed ha raccontato alla stampa le terribili condizioni di detenzione in cui si trova ancora Alberto. Non possiamo più aspettare, le nostre istituzioni dimostrino di avere a cuore la vita di un connazionale e si adoperino con urgenza ed efficacia per riportare a casa nostro figlio, mettendo in campo qualsiasi strumento diplomatico, come è stato fatto in altri casi. Ogni giorno di inerzia in più corrisponde a indicibili sofferenze per Alberto e per noi. Otto mesi sono troppi e dobbiamo ribellarci». A Piazzale Clodio era presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha sollecitato a compiere «ogni sforzo per la liberazione di Alberto, che non ha colpe se non quella della generosità di andare per il mondo ad aiutare chi è più in difficoltà». Trentini, che lavora per la Ong Humanity & Inclusion, era arrivato in Venezuela il 17 ottobre per una missione umanitaria. Il 15 novembre, mentre raggiungeva Guasdalito da Caracas, è stato fermato a un posto di blocco: per mesi non si sono avute sue notizie, solo il 16 maggio ha potuto parlare con i familiari.

