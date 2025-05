Trentenne ucciso dal posteggiatore 

Catania . Una lite finita nel sangue. Un posteggiatore abusivo di 37 anni, al culmine di un diverbio, ha accoltellato a morte un trentenne. La vittima, Santo Salvatore Giambattista Re, sposato e padre, è morto dopo il trasferimento in ospedale. L’aggressione è avvenuta sul lungomare Ognina. Il posteggiatore, un extracomunitario, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato per omicidio aggravato.

La lite non sarebbe collegata all’attività illegale del 37enne, ma a motivi ancora da chiarire. Secondo quanto si è appreso il posteggiatore abusivo sembra fosse in qualche modo tollerato’ nella zona, una delle più affollate e trafficate del lungomare di Catania. Per questo la strada ha molte telecamere di sicurezza. Sull’omicidio il pool coordinato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone ha aperto un’inchiesta indagando l’uomo per omicidio volontario aggravato.

