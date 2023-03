Trentenne denunciato: ha pestato la madre 

Una donna di 55 anni di San Vito è finita in ospedale con la frattura di una gamba a seguito di una caduta. Sarebbe stato il figlio a spintonarla e a farla cadere pesantemente sul pavimento: immediatamente soccorsa, la vittima è stata trasferita all’ospedale San Marcellino di Muravera dove è stata ricoverata. Immediate le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Vito: il figlio 30enne della donna ferita è stato denunciato per maltrattamenti.

Sono stati gli stessi carabinieri di San Vito ad allontanare il giovane dall'abitazione familiare in attesa dell'udienza di convalida della misura cautelare disposta su autorizzazione della Procura, immediatamente interessata della vicenda. È stato attivato come previsto anche il protocollo “codice rosso": l'abitazione è stata inserita fra gli obiettivi sensibili da vigilare da parte dei militari dell’Arma. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA