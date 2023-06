Trentenne assolto: nessuna violenza sessuale a Monte Claro 

Era stato accusato di un reato infamate: aver abusato sessualmente di due giovani con problemi psicofisici. In realtà, il trentenne Simone Fortuna, non aveva violentato le due ragazze perché i rapporti erano stati consenzienti. Il suo incubo giudiziario è finito al termine del processo che l’ha visto assolto con la formula più ampia: «Il fatto non sussistite».

Difeso dall’avvocato Alberto Filippini, il giovane era finito nei guai dopo la denuncia delle madri delle presunte vittime. Stando all’accusa il trentenne si sarebbe appartato con le ragazze a Monte Claro e nel centro commerciale Le Vele, avendo con loro degli approcci sessuali. Erano poi state sentite nel corso dell’incidente probatorio, dopo l’inchiesta aperta dalla sostituta procuratrice Nicoletta Mari che al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna a 7 anni.

Nel corso del dibattimento, però, è emerso che non c’era stata alcuna violenza sessuale e che i rapporti fossero del tutto consenzienti. Il trentenne, inoltre, non aveva abusato delle condizioni psicologiche delle giovani. Da qui l’assoluzione con formula piena decisa dal collegio della Prima sezione penale presieduto dalla giudice Lucia Perra.

