Trentenne arrestato con una bomba carta 

È stato fermato lo scorso fine-settimana da una pattuglia della Stradale che, dopo una perquisizione, ha sequestrato ad un trentenne cagliaritano una bomba carta dal peso di circa un chilo. Un grosso petardo, stando alle indiscrezioni, ma con un potenziale pari a quello di un piccolo ordigno. Da qui la decisione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Gilberto Ganassi, di ordinare l’arresto del giovane che è stato messo ai domiciliari.

La vicenda

I dettagli della vicenda che ha portato all’arresto del giovane, un carrozziere cagliaritano, sono ancora riservati. Stando alle poche indiscrezioni filtrate il giovane sarebbe stato fermato nella zona di viale Marconi da una pattuglia della stradale che, dopo i controlli, ha deciso di far scattare una perquisizione. Proprio nell’ambito della perquisizione è saltato fuori l’esplosivo: una bomba carta, un cilindro composto da polvere da sparo compattata, che a conti fatti sarebbe pesato quasi un chilo. Ora bisognerà capire se si tratta di un grosso petardo, dunque classificabile come materiale pirotecnico, oppure se l’ordigno avesse una vera e propria capacità di far saltare in aria un’auto oppure la serranda di un negozio.

Le indagini

Le indagini sono affidate agli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria della Stradale che starebbero già lavorando per ricostruire le frequentazioni dell’indagato e comprendere se l’esplosivo potesse essere indirizzato ad un eventuale attentato. Sarebbe emerso che il giovane lavorerebbe in una carrozzeria, non si sa se regolare o abusiva, ma per il momento ogni riscontro è tenuto sotto il massimo riserbo. Non è escluso, inoltre, che il pubblico ministero Ganassi già nelle prossime ore incarichi gli esperti della Scientifica di analizzare il materiale sequestrato per verificare sia la composizione dell’esplosivo che la sua capacità distruttiva.

La convalida

Il trentenne è stato confinato agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari per la convalida degli atti. Formalizzato l’arresto ha nominato come avvocato di fiducia il penalista Mirko Polli che attende ora di poter accedere al materiale di indagine, così da decidere cosa fare davanti al Gip. Anche in Procura si sta lavorando per comprendere come mai il giovane avesse con sé quel piccolo ordigno, prima di formulare al giudice qualsiasi richiesta cautelare. Solo nelle prossime ore se ne saprà di più.

