L’iniziativa.
28 settembre 2025 alle 00:56

Trentanove milioni per le strade provinciali della Sardegna 

Piano straordinario per le Province: dal ministero delle Infrastrutture ecco 39 milioni 356mila euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.

Sono fondi che saranno utilizzabili dalle Province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal Nord al Sud d’Italia. Una cifra ingente, che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dagli enti intermedi, frutto di un provvedimento assunto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

In particolare, le risorse assegnate alle province della regione Sardegna sono state così ripartite: Cagliari (6 milioni 884.121,46), Nuoro (8 milioni 177.152,81), Oristano (5 milioni 477.165,11), Sassari (13 milioni 529.480,43), Sud Sardegna (5 milioni 288.753,04). La cifra complessiva è quindi 39 milioni, 356.672,85 euro e, soprattutto nel Sassarese e in Barbagia, serviranno per rimettere in sesto strade essenziali per popolazioni che, in altro modo, non potrebbero spostarsi verso i centri principali della Sardegna. L’intervento economico del ministro Salvini in un certo senso compensa anni di silenzio del Governo centrale e di quello regionale nei confronti delle piccole comunità.

