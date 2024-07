Trent’anni in prima linea per salvare i boschi dai roghi 

A Macomer trent’anni sempre in prima linea per tutelare i boschi dagli incendi. Festa di compleanno per l’associazione di volontariato intitolata a Mariano Falchi, fondatore del sodalizio. L’associazione è diventata il simbolo della lotta contro gli incendi e per la tutela e il presidio dei boschi, in particolare quello del monte Sant’Antonio. Conta centinaia di soci sostenitori, con quaranta persone operative per l’intero periodo estivo, pronte ad intervenire con i mezzi messi a disposizione dalla Protezione civile e dal Corpo forestale e con la collaborazione di Forestas, Unione dei Comuni e Comune di Macomer.

Il presidente del sodalizio, Bobore Contini, nel corso di una cerimonia, che si è svolta nell’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio, ha ripercorso 30 anni di vita dell’associazione, fino ai giorni nostri. Il sindaco Riccardo Uda ha voluto consegnare un riconoscimento all’associazione, consegnando la cosiddetta “Veneretta”, simbolo della cittadina. I volontari giorno e notte presidiano e operano per la tutela del territorio. Con Bobore Contini, fanno parte del direttivo Bruno Boi, Franco Dore, Giampaolo e Sebastiano Puledda, Luca Chiapparino e Marco Campus.

Alla manifestazione erano presenti i familiari del socio fondatore, Mariano Falchi, diverse rappresentanze delle associazioni che operano in provincia e in altre parti dell’Isola.

