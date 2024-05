Trent’anni fa Paola Borboni inaugurò il teatro di San Gavino 

Non era de maggio, era de gennaio.Nel gennaio 1994, finalmente, venne inaugurato il Teatro comunale di San Gavino.E fu un vero e proprio evento, per la cittadina, ma anche per tutta la zona. Prima di allora, andare a teatro voleva dire spostarsi a Cagliari oppure a Oristano. L’onore di aprire il sipario e usare per la prima volta uno dei camerini, toccò a Paola Borboni, 94 anni. Portò in scena “Il berretto a sonagli” di Pirandello per la regia di Mauro Bolognini. Fu una delle sue ultime apparizioni, andò via l’anno dopo.

E in trent’anni di cose ne sono successe parecchie. Quando Gianfranco D’ Angelo salì sul palco ci furono diversi minuti di applausi. L’attore romano fu brillante come al solito. Dopo, ricordò la sua carriera: “La sberla”, “Drive In” e gli inizi di “Striscia la notizia” con Ezio Greggio. Un alterco con il deus ex machina Antonio Ricci, gli costò la poltrona.

Maurizio Micheli, “famoso dj” di Radio Bitonto libera, che trasmetteva musica, musica, musica, musica. Tra le altre cose sostenne che il teatro non potesse mai morire, perché, anche in caso di ristrettezze economiche, “basterebbe una candela o un lampione e si reciterebbe anche in strada”.

Aldo, Giovanni e Giacomo. In realtà, il trio era un quartetto, non si può dimenticare Marina Massironi.Eppure dopo lo spettacolo trionfale, i quattro attori scesero in platea, ma nessuno o quasi si avvicinò alla brava attrice. Che ci rimase un po’ così.

Nathalie Caldonazzo non era in camerino, ma sotto la doccia.Arrivò con un accappatoio bianco, i capelli raccolti e una bionda che le fumava tra le mani. Non sopportava il suo nome di battesimo. Era turbata per la dipartita del suo grande amore: Massimo Troisi. Raccontò della loro relazione e delle telefonate che lui le faceva dalla Cina.

Manuela Kustermann fu accogliente e calda quanto una buriana. Di fretta sul palco, ma soprattutto, dopo. Capita. Non lasciò un gran ricordo.

Al Comunale passò anche Benito Urgu, con il suo sterminato repertorio. Successivamente si sedette a chiacchierare in platea con sei, sette persone. E chiese che non venisse tirata in ballo la sua fidanzata cubana, che poi divenne sua moglie.

Pino Quartullo, per ragioni sceniche, scese dal palco e si mise a urlare, ripetutamente, in faccia a chi gli capitava. E fu fortunato.Se ci fosse stato un urlo supplementare avrebbe legittimato qualsiasi spettatore a sferrargli un calcio regolamentare. Ed essendo vestito da antico ateniese, il dolore sarebbe finito alle calende greche.

Una notte invernale e infernale Athina Cenci fece un tormentone per una campana che continuava a suonare. Ma dov’era? “Ora, io continuo, ma alla fine tutti sul campanile a legare questa ca… di campana”.Il pubblico fu divertito ma anche un po’ offeso dalla continua presa per i fondelli dell’attrice.

Anna Mazzamauro non venne avvertita dell’intervista, poco prima dello spettacolo. Fu alquanto frettolosa e scortese.L’accappatoio bianco lo usò anche Gioele Dix, dopo il suo spettacolo su Dino Buzzati. In una serata bella fresca trovò solo una piccola stufa elettrica per scald arsi.

Patrizio Oliva, pugile napoletano, campione olimpico a Mosca nel 1980 e poi campione del mondo tra i professionisti, raccontò in scena la sua vita.

Il trentennio si chiude con un giornalista che parla delle gesta di Michael Jordan, a detta di moltissimi il più grande cestista di sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA