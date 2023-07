Trent’anni fa la bomba di via Palestro 

Milano. Milano ha ricordato le cinque vittime della strage di via Palestro a 30 anni dall'attentato mafioso: una bomba scoppiò davanti al Padiglione di arte contemporanea nel centro della città. Milano ha organizzato un palinsesto di eventi in ricordo dell'attentato, nel primo anniversario dopo la cattura del boss Matteo Messina Denaro, che coinvolge tutta la città. Ieri sera c’è stato un momento di silenzio alle 23.14 ora dello scoppio della bomba, accompagnato solo dal suono delle sirene dei mezzi schierati sul posto.

Il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato quanto fatto dal Comune per la lotta alla mafia, come l'istituzione della commissione e del comitato per la Legalità: «Iniziative fondamentali perché non possiamo lasciare al caso la lotta contro la mafia. Anche perché nei prossimi anni Milano vivrà una stagione di grandi opere che potranno attirare gli interessi mafiosi e dobbiamo fare ogni sforzo possibile per combattere la criminalità».

Alle celebrazioni anche il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, che ha ricordato come quella sulle stragi «è una memoria ancora dolente e incompiuta, per quanto possa apparire chiara la traccia degli scenari comuni a molti dei delitti che hanno insanguinato il cammino dell'Italia repubblicana».

