Trent’anni di pace e preghiere 

Nel monastero adagiato sul colle di Cucullio risiedono ormai da trent’anni. Era il 4 marzo del 1994 quando fecero ingresso in quella che oggi è la loro casa, ma soprattutto un luogo di meditazione immerso nel verde. Da qui si domina la città, fra le ampie vedute sul Corrasi e le vallate circostanti. Tredici monache Carmelitane scalze trascorrono le giornate fra lavoro e preghiera, non mancando di ricevere al parlatorio chi si avvicina bisognoso di ascolto, attratto dalla bellezza del monastero, progettato dall’architetto francese Savin Couelle, tra gli ideatori della Costa Smeralda.

La storia

Suor Maria Antonietta Frongia, desulese, monaca dal 1982, è la priora. Traccia con emozione il percorso fatto in questi anni: «Il nostro ordine è arrivato in città nel 1955 sotto la guida di madre Cristina Serra trovando il sostegno della famiglia Lostia Guiso-Gallisay, che ospitò le prime sorelle nel castello di Sant’Onofrio accompagnandole poi alla ricerca del primo convento in via Sassari, dove rimasero fino agli anni Sessanta per poi recarsi in via Galilei. stavamo bene, fin quando intorno non sono sorte le prime palazzine e la città si è espansa. Nel 1982 crollò il tetto e gli ingenti costi per l’ammodernamento ci portarono a vendere, pensando ad una nuova struttura, da realizzare in un altro luogo della città». Inizia così la ricerca dei terreni in cui ubicare il nuovo convento: «Nel 1986, dopo un’attenta verifica, i padri carmelitani insieme alla superiora, madre Elisabetta della Trinità, trovarono in questo terreno allora di proprietà della famiglia Manca, il luogo adatto. In tempi brevi venne concordato l’acquisto e nel 1990 posata la prima pietra, i lavori furono conclusi nel 1994».

La struttura

Tuttora la bellezza della struttura rimane intatta: dall’ampio piazzale che si dirama tra la foresteria e il campanile, fino all’interno con il chiostro, passando per un ampio giardino di due ettari. Ma è entrando nella chiesa (fra le poche ale aperte al pubblico) che si resta incantati dallo straordinario lucernario della grande croce, dalla cripta con le reliquie della Beata Antonia Mesina e dal tabernacolo ricavato sulla roccia, con accanto la statua della Vergine.«Qui si respira la pace - dice suor Maria Antonietta - la sveglia suona alle 5.30, alle 6 intoniamo le lodi per poi dedicarci ad un’ora di preghiera silenziosa. Dopo la colazione e qualche lavoro, alle 9 la messa e alle 17.30 i vespri. Ognuna di noi si dedica appieno agli impegni fra cucina, orto, cucito, arte. La quotidianità è piena e ci aiutiamo a vicenda». Sulla crisi vocazionale dice: «Rispetto a decenni fa il calo è evidente ma la fede resta tanta e non mancano giovani coraggiose che decidono di seguire il Signore. Stanno affrontando il loro percorso interiore due ragazze: una ci ha già raggiunto, l'altra lo farà a breve. Il passaggio sarà graduale e passo dopo passo dovranno rendersi conto se sono adatte a questa vita. Di noi nessuna è mai tornata indietro, siamo felici della scelta fatta».

